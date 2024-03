JSR Corp mène principalement des activités liées aux solutions numériques, aux sciences de la vie et aux résines synthétiques. La société opère dans trois secteurs d'activité. L'activité Solutions numériques fabrique et vend des matériaux pour semi-conducteurs, des matériaux d'affichage et des produits liés à l'informatique périphérique. Le segment des sciences de la vie est engagé dans les réactifs et matériaux de diagnostic et de recherche, les matériaux de bioprocédés et les services de soutien à la découverte de médicaments. Le segment Elastomères comprend les caoutchoucs synthétiques tels que le caoutchouc styrène et butadiène, le caoutchouc butadiène et le caoutchouc éthylène et propylène, les produits transformés raffinés, les élastomères thermoplastiques et les produits transformés, les latex pour le traitement du papier, les latex à usage industriel général, les émulsions acryliques, les dispersants à haute performance, ainsi que les produits chimiques tels que les particules industrielles, les matériaux de peinture d'isolation thermique, les matériaux de batterie et les monomères de butadiène. Le segment des résines synthétiques fabrique et vend des résines acrylonitrile butadiène styrène (ABS).

Secteur Chimie de spécialité