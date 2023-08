JSS CORPORATION s'occupe principalement du fonctionnement des cours de natation. Le segment de la société chargé de l'exploitation des écoles de natation s'occupe de l'exploitation des clubs sportifs basés sur l'adhésion, y compris les cours de natation, les cours de tennis et les clubs de remise en forme. Au sein des clubs sportifs, elle propose divers programmes et cours de formation professionnelle. La société est également engagée dans la distribution et la vente d'articles de sport et dans la location d'installations propres.

Secteur Services à la personne