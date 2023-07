JSW Energy Limited est une compagnie d'électricité basée en Inde qui produit de l'électricité à partir de sources thermiques et renouvelables. Ses segments comprennent le thermique, qui comprend la production d'électricité à partir de charbon et d'autres sources thermiques (lignite, gaz et pétrole) dans les centrales qu'elle possède et les services auxiliaires connexes ; et les énergies renouvelables, qui comprennent la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables (hydroélectrique, éolienne et solaire) et les services auxiliaires connexes. Ses centrales sont situées à Baspa, Karcham Wangtoo, Barmer, Vijaynagar et Ratnagiri. La centrale de Baspa est située dans les hauteurs de l'Himalaya et a une capacité de production d'environ 300 mégawatts (MW). La centrale de Karcham Wangtoo est située sur la rivière Satluj dans le district de Kinnaur de l'Himachal Pradesh et a une capacité de production d'environ 1091 MW. La centrale de Barmer est située à proximité de sa source de combustible, les mines de lignite de Kapurdi et Jalipa. L'usine de Vijayanagar est située dans le Karnataka et se compose de deux unités commerciales distinctes, BU I et SBU I.