JSW Infrastructure Limited est une société basée en Inde qui se concentre principalement sur le développement, l'exploitation et la maintenance de services portuaires, sur les activités de développement d'infrastructures liées aux ports et sur le développement d'infrastructures. Elle offre des services portuaires qui comprennent des services maritimes, notamment le pilotage de navires à l'aide de remorqueurs, l'amarrage, l'accostage et le désamarrage ; des services d'accostage, notamment le chargement/déchargement de cargaisons vers et depuis des navires accostés à l'aide de grues portuaires mobiles/déchargeurs de navires, et le transfert de cargaisons du poste d'accostage vers des zones d'entreposage et/ou des descentes couvertes ; les services de mélange, d'embarquement, y compris le transport de marchandises par convoyeurs, chemins de fer et routes ; les services de stockage et de manutention, y compris le stockage de vrac sec, de vrac liquide et de gaz ; les services d'évacuation, y compris le système de chargement de wagons en mouvement dans des wagons de chemin de fer à l'aide de silos, de convoyeurs, de mouvements côtiers par mini-vracs, de transbordement et de transport par voie navigable.

Secteur Services portuaires