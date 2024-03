Les actions indiennes ont eu du mal à s'orienter lundi, limitant leurs gains après que l'indice de référence Nifty 50 ait atteint un niveau record à l'ouverture, plombé par une chute des métaux due à des inquiétudes concernant leur valorisation.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 0,28% pour atteindre un nouveau record de 22 440,90, avant d'inverser les gains pour se négocier 0,06% plus bas à 22 363,75. Le BSE Sensex a perdu 0,06% à 73 759,54, à 9:50 a.m. IST.

Sept des 13 principaux secteurs ont enregistré des gains.

Les stocks de métaux ont chuté de 1,1% et ont limité les gains de l'indice.

JSW Steel a perdu 2,25 % tandis que Tata Steel a perdu 2 % après que CLSA a rétrogradé les deux titres de "surperformance" à "vente" et a réduit les prix cibles, citant une forte augmentation des valorisations pour les actions de l'acier au cours des 18 derniers mois.

"Des données macroéconomiques solides, des flux intérieurs toujours importants et une stabilité politique attendue sont les principaux facteurs d'optimisme pour les investisseurs, mais il pourrait y avoir des prises de bénéfices à des niveaux record", a déclaré G Chokkalingam, directeur général de la recherche chez Equinomics Research.

Alors que les valeurs vedettes ont augmenté à l'ouverture, les petites et moyennes capitalisations, plus larges et plus axées sur le marché intérieur, ont chuté de 0,4 % et de 0,2 %, respectivement, en raison des inquiétudes croissantes concernant l'afflux excessif de fonds dans ces segments.

"L'avis des régulateurs du marché aux fonds communs de placement concernant les valorisations excessives des petites et moyennes capitalisations est susceptible de freiner la performance du marché dans son ensemble", a déclaré VK Vijayakumar, stratégiste d'investissement en chef chez Geojit Financial Services.

L'indice de l'énergie a augmenté de 0,6 %. L'entreprise publique NTPC a grimpé de 3%, après que la société ait approuvé un investissement de 171,95 milliards de roupies pour le projet de super centrale thermique de Singrauli.

Parmi les valeurs individuelles, Moil a bondi de 4%, après que la production de minerai de manganèse de l'entreprise ait augmenté de 15% en février par rapport à l'année précédente.

Godrej Properties a gagné 2% après que la société ait conclu des accords pour développer un projet de township à Bengaluru avec une valeur de réservation estimée à 50 milliards de roupies.