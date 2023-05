Le bénéfice net consolidé a augmenté de plus de 13 % pour atteindre 36,64 milliards de roupies (448 millions de dollars) au cours du quatrième trimestre clos le 31 mars, contre 32,34 milliards de roupies un an plus tôt, a indiqué le fabricant d'acier dans un document déposé à la Bourse.

(1 $ = 81,7800 roupies indiennes)