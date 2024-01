JSW Steel Limited figure parmi les principaux fabricants indiens de produits d'aciers. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de produits d'aciers (98,3%) : aciers laminés à chaud et à froid, aciers nus et pré-peints, barres d'armature, aciers galvanisés, fils de fer, aciers spéciaux, etc. destinés aux secteurs de l'automobile, de la machinerie et de la construction ; - autres (1,7%). A fin mars 2022, le groupe dispose de 17 sites de production implantés en Inde (14), aux Etats-Unis (2) et en Italie. 68,7% du CA est réalisé en Inde.

Secteur Acier