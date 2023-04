Les exportations d'acier de l'Inde pour 2022/23 chutent à leur plus bas niveau depuis cinq ans, tandis que les importations atteignent leur plus haut niveau depuis quatre ans

L'Inde, deuxième producteur mondial d'acier brut, a expédié 6,7 millions de tonnes d'acier fini en 2022/23, soit une baisse de 50,2% par rapport à l'année précédente et le niveau le plus bas depuis 2018/19, selon les données.

Les principaux sidérurgistes avaient fait état d'une baisse de leurs bénéfices au trimestre de décembre, en partie parce que le gouvernement avait imposé en mai de l'année dernière la taxe à l'exportation, qui a été retirée en novembre.

La plupart des entreprises sidérurgiques, y compris JSW Steel Ltd, le plus grand sidérurgiste indien en termes de capacité, avaient prévu une reprise des exportations au cours du trimestre qui s'est achevé en mars.

Entre-temps, les importations indiennes ont atteint leur niveau le plus élevé en quatre ans, soit 6 millions de tonnes en 2022/23, ce qui représente une croissance de 29 % sur l'année et le niveau le plus élevé depuis 2019/20.

Au cours de la période avril-janvier, les importations indiennes d'acier russe ont atteint leur plus haut niveau en huit ans, et les expéditions ont été près de cinq fois plus élevées qu'au cours de la même période il y a un an.

Cependant, pour 2022/23, l'Inde était un exportateur net d'acier fini.

Dans l'ensemble, la production d'acier brut de l'Inde a atteint un niveau record de 125,32 millions de tonnes en 2022/23, en hausse de 4,2 % sur l'année, conformément aux estimations antérieures du gouvernement.

La consommation totale d'acier fini était de 119,17 millions de tonnes en 2022/23, en hausse de 12,7% sur l'année.