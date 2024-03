Les grands producteurs d'acier indiens vont investir des milliards pour répondre à la forte demande locale

Le 19 mars 2024 à 12:42

Les principaux producteurs d'acier indiens, dont JSW Steel Ltd et Tata Steel Ltd, devraient investir des milliards dans une augmentation record de leurs capacités afin de profiter de la hausse de la demande intérieure dans l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde.

L'essor de l'activité économique et la modernisation des infrastructures ont attiré les sidérurgistes du monde entier en Inde, où la demande est en hausse. En Europe et aux États-Unis, la demande est en baisse. Les analystes et les données des entreprises ont montré que les principales aciéries prévoyaient d'augmenter leur capacité d'au moins 22 millions de tonnes métriques au cours de l'exercice fiscal débutant en avril 2024. Jindal Steel and Power devrait ajouter 6 millions de tonnes à sa capacité actuelle d'environ 9,6 millions de tonnes et Tata Steel a déclaré qu'elle ajouterait 5 millions de tonnes à sa capacité de 21 millions de tonnes. JSW Steel, le plus grand sidérurgiste indien, a déclaré dans ses rapports sur les résultats qu'il entendait porter sa capacité à 38,5 millions de tonnes d'ici à 2024/25, contre 27,5 millions de tonnes actuellement. Aucune des entreprises n'a précisé le montant des dépenses liées à la capacité, bien que les analystes, qui ont déclaré que l'expansion était sans précédent, aient prédit qu'il s'agirait de milliards. "Nous pensons que JSW Steel dépensera entre 2 et 2,2 milliards de dollars par an pour des expansions de sites industriels, l'augmentation de ses capacités d'extraction de fer à Odisha, des projets d'efficacité des matières premières et des projets en aval", a déclaré Hui Ting Sim, vice-président adjoint de Moody's Ratings à Singapour, en faisant référence à l'État de l'est de l'Inde. En février, JSW Steel a déclaré qu'elle investirait 55 milliards de roupies (662,85 millions de dollars) dans une coentreprise indienne pour produire de l'acier électrique à grains orientés, utilisé dans la fabrication de transformateurs, en collaboration avec l'entreprise japonaise JFE Steel. Tata Steel, quant à lui, devrait dépenser entre 1,21 et 1,51 milliard de dollars en 2024/25, a déclaré Lakshmanan R, responsable des entreprises d'Asie du Sud et du Sud-Est chez CreditSights à Singapour. Anshuman Bharati, analyste chez S&P Global Ratings à Singapour, s'attend quant à lui à ce que la consommation d'acier de l'Inde augmente de 8 à 10 % en 2024/25. Entre avril et janvier, la consommation d'acier de l'Inde a augmenté de 14,5 % pour atteindre 112,5 millions de tonnes métriques, son plus haut niveau depuis six ans. (1 $ = 82,97 roupies)