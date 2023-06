JTC lève 62 millions de livres sterling par le biais d'un placement d'actions pour l'opération South Dakota Trust

(Alliance News) - JTC PLC a déclaré jeudi avoir levé 62 millions de livres sterling par le biais d'un placement de 8,9 millions d'actions à 700 pence chacune.

Le prix du placement représentait une décote de 3,0 % par rapport à la clôture de JTC mercredi, soit 722,00 pence. JTC s'échangeait 1,9 % de plus à 736,50 pence à Londres jeudi. Sa capitalisation boursière est de 1,10 milliard de livres sterling.

Le gestionnaire de fonds basé à Jersey, au Royaume-Uni, a déclaré que les liquidités provenant de la vente d'actions, annoncée pour la première fois mercredi en fin de journée, seront utilisées pour financer l'acquisition de TC3 Group Holdings Ltd, qui opère sous le nom de South Dakota Trust.

South Dakota Trust Co est un fournisseur de services administratifs axés sur le secteur des fiducies personnelles, basé dans le Dakota du Sud, aux États-Unis.

JCT a déclaré que l'acquisition, dont le coût s'élève à 270 millions de dollars, sera financée par les réserves de trésorerie existantes de la société, les facilités de crédit et le produit du placement, qui représente 6,0 % du capital-actions actuellement émis par JTC.

Les 8,9 millions d'actions ont été placées par Numis Securities Ltd et Joh Berenberg Gossler & Co KG.

Kate Beauchamp, directrice non exécutive de JTC, a participé au placement en acquérant 14 285 actions. Cet achat est sa seule participation.

Nigel Le Quesne, directeur général, a déclaré : "TDDC est une entreprise de grande qualité : "TDDC est une entreprise de grande qualité, dotée d'un profil financier très attrayant, d'une direction expérimentée et d'un accès à une clientèle fidèle d'environ 1 700 clients fortunés et très fortunés disposant d'un vaste réseau d'intermédiaires".

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

