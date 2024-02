JTC PLC est un fournisseur de services aux fonds, aux entreprises et aux clients privés. La société a deux divisions : les services aux clients institutionnels (ICS) et les services aux clients privés (PCS). La division ICS fournit des services aux fonds, aux entreprises et aux banques à des clients institutionnels, principalement des gestionnaires de fonds, des sociétés cotées en bourse et des multinationales. La division PCS fournit des services fiduciaires, corporatifs et bancaires à des sociétés de gestion de patrimoine, à des family offices et à des bureaux privés, ainsi qu'à des particuliers très fortunés et à des particuliers très fortunés. Elle fournit une variété de types de fonds et de services à travers une gamme de classes d'actifs et de juridictions de fonds. Elle assure le cycle de vie d'un fonds, y compris les rapports complexes et continus et la conformité réglementaire. Elle fournit des services aux entreprises et des solutions pour les employeurs, y compris la création de structures, le secrétariat des sociétés et le travail de conformité. Elle protège les actifs à travers les pays et les générations, notamment par le biais de son bureau privé JTC. Elle est également un fournisseur indépendant de services d'administration.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds