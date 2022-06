Lire la suite Jubilant FoodWorks Limited est une entreprise de services alimentaires basée en Inde. La société exerce ses activités dans le secteur de l'alimentation et des boissons. L'entreprise est engagée dans la vente au détail de produits alimentaires par le biais de marques internationales et locales s'adressant à différents segments du marché alimentaire. Ses marques internationales comprennent Domino's Pizza, Dunkin'... Secteur Restaurants et bars Agenda 08/07 Détachement de dividende final