Jubilant FoodWorks Limited : Jefferies & Co. n'est pas inspiré par le dossier

Données financières INR USD EUR CA 2023 51 769 M 628 M 580 M Résultat net 2023 4 414 M 53,6 M 49,5 M Tréso. nette 2023 4 436 M 53,8 M 49,7 M PER 2023 69,9x Rendement 2023 0,35% Capitalisation 317 Mrd 3 842 M 3 549 M VE / CA 2023 6,03x VE / CA 2024 5,20x Nbr Employés 29 346 Flottant 55,1% Graphique JUBILANT FOODWORKS LIMITED Tendances analyse technique JUBILANT FOODWORKS LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 31 Dernier Cours de Clôture 481,10 INR Objectif de cours Moyen 522,03 INR Ecart / Objectif Moyen 8,51% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Sameer Khetarpal Chief Executive Officer & Managing Director Sameer Batra President & Chief Business Officer Ashish Goenka Chief Financial Officer & Executive Vice President Shyam Sunder Bhartia Non-Executive Chairman Pawan Bhargav Chief Technology Officer & Senior Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) JUBILANT FOODWORKS LIMITED -5.86% 3 842 STARBUCKS CORPORATION 6.54% 121 156 COMPASS GROUP PLC 15.46% 48 154 DARDEN RESTAURANTS, INC. 14.72% 19 190 SODEXO 13.54% 16 057 HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD. -17.32% 13 184