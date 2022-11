Le bénéfice du franchisé indien de Domino's, Jubilant, augmente de 10 % au deuxième trimestre grâce à la demande de plats à emporter.

Le bénéfice est passé à 1,32 milliard de roupies indiennes (16,12 millions de dollars) au cours des trois mois terminés le 30 septembre, contre 1,2 milliard de roupies un an plus tôt.

"Les canaux de restauration et de vente à emporter combinés ont connu une forte croissance en glissement annuel", a déclaré l'opérateur de restauration.

Les restaurants en Inde ont connu une reprise de l'activité cette année, les gens retournant lentement au bureau dans le cadre de régimes de travail hybrides et s'aventurant davantage à l'extérieur.

Alors que Domino's aux États-Unis est une entreprise qui privilégie la livraison, ses activités de restauration constituent une part importante de ses revenus en Inde, son deuxième marché le plus important. Selon les analystes, l'entreprise détient une part de plus de 70 % du marché indien de la pizza.

Le chiffre d'affaires est passé à 13,01 milliards de roupies, contre 11,16 milliards de roupies l'année dernière, car Jubilant a lancé de nouveaux articles au menu, notamment le biryani et le poulet frit.

L'entreprise a également ouvert 76 magasins au cours du trimestre juillet-septembre, dans 22 nouvelles villes.

Jubilant, qui a ouvert le premier restaurant Domino's du pays en 1996 à New Delhi, vise à avoir 3 000 magasins à moyen terme, contre près de 1 700 actuellement. La société a également ouvert le premier restaurant Popeyes en Inde - une chaîne de hamburgers basée aux États-Unis - plus tôt cette année.

Cependant, les analystes ont indiqué que l'expansion rapide et les prix plus élevés des ingrédients, notamment le fromage et les légumes, pèsent sur ses marges.

Jubilant a déclaré que sa marge bénéficiaire de base s'élevait à 24%, contre 25,8% l'année dernière.

Son rival plus petit, Westlife Development, publiera ses résultats trimestriels mercredi. Les analystes s'attendent à ce que le franchisé de McDonald's enregistre un bénéfice de 246,6 millions de roupies, contre une perte un an plus tôt.

(1 $ = 81,9050 roupies indiennes)