Jubilant FoodWorks Limited est une entreprise de services alimentaires basée en Inde. La société exerce ses activités dans le secteur de l'alimentation et des boissons. L'entreprise est engagée dans la vente au détail de produits alimentaires par le biais de marques internationales et locales s'adressant à différents segments du marché alimentaire. Ses marques internationales comprennent Domino's Pizza, Dunkin' Donuts et Popeyes. La société a le droit d'ouvrir et d'exploiter des restaurants Domino's Pizza en Inde, au Sri Lanka, au Bangladesh et au Népal. La société exploite directement Domino's Pizza en Inde et par l'intermédiaire de ses filiales au Sri Lanka et au Bangladesh. Ses marques locales comprennent Hong's Kitchen, ChefBoss et Ekdum. Hong's Kitchen est engagée dans le segment de la cuisine chinoise. Ekdum propose une gamme de biryanis provenant de diverses régions de l'Inde et préparés avec des ingrédients authentiques, ainsi qu'une gamme de brochettes, de currys, de pains, de desserts et de boissons. La société exploite environ 1 500 points de vente pour Domino's Pizza, Dunkin' Donuts et Hong's Kitchen.

Secteur Restaurants et bars