Jubilant Pharmova Limited est une société pharmaceutique intégrée basée en Inde. Les segments de la société comprennent les produits pharmaceutiques, les services de recherche et de développement sous contrat et les nouveaux médicaments brevetés. Le secteur pharmaceutique, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Jubilant Pharma Limited, fabrique et fournit des ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA), des formulations de dosage solides, des produits radiopharmaceutiques, des produits de traitement des allergies et des produits injectables stériles et non stériles fabriqués en sous-traitance par l'intermédiaire de six installations de fabrication en Inde, aux États-Unis et au Canada et d'un réseau d'environ 48 pharmacies radiophoniques aux États-Unis. Le segment des services de recherche et de développement sous contrat fournit des services de découverte et de développement de médicaments ainsi que des logiciels de données cliniques et des solutions de service. Le segment des nouveaux médicaments brevetés est une entreprise biopharmaceutique axée sur le patient qui s'efforce de répondre à des besoins médicaux non satisfaits dans les domaines de l'oncologie et des maladies auto-immunes.

Secteur Produits pharmaceutiques