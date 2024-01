Jubilee Metals Group Plc est spécialisé dans l'exploration et la production de métaux précieux et non ferreux (platine, nickel, cuivre, chromite, etc.). Le CA par activié se répartit comme suit : - vente de concentrés de chrome (50,8%) ; - vente de platine, de palladium, de rhodium et d'or (36,1%) ; - vente de cathodes de cuivre (13,1%).

Secteur Métaux et minéraux précieux