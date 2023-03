Le bénéfice intermédiaire de Jubilee Metals diminue de moitié en raison des difficultés rencontrées dans le domaine de l'électricité et des infrastructures

(Alliance News) - Jubilee Metals Group PLC a annoncé lundi que son bénéfice intérimaire avait diminué de plus de moitié, la société de traitement des métaux ayant été confrontée à des pannes d'électricité en Afrique du Sud et à des infrastructures déficientes en Zambie.

La société de traitement des métaux basée à Londres a enregistré une baisse de 54% de son bénéfice avant impôts, à 4,3 millions de livres sterling pour les six mois qui se sont terminés le 31 décembre, contre 9,3 millions de livres sterling un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a légèrement diminué, passant de 63,3 millions de livres sterling à 63,1 millions de livres sterling.

Au premier semestre, le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements a baissé d'un quart, passant de 13,7 millions de GBP à 10,3 millions de GBP, en raison d'une baisse des prix des métaux du groupe du platine et du cuivre, associée à un retard dans la mise en service du concentrateur de cuivre de Roan.

Le bénéfice par action a diminué de 56 %, passant de 0,34 pence à 0,15 pence, tandis que le bénéfice net par action a baissé de 59 %, passant de 0,32 pence à 0,13 pence.

Les opérations de platine ont enregistré 18 208 onces, toutes issues des opérations propres, en baisse par rapport à 20 316 onces, tandis que la production de cuivre de 1 149 tonnes a été inférieure aux attentes en raison du retard de la montée en puissance du concentrateur de Roan, principalement en raison de perturbations de l'électricité et de l'eau en Zambie, par rapport à 1 314 tonnes.

Jubilee a fait valoir que les résultats semestriels témoignent de sa résilience, l'entreprise ayant agi rapidement pour relever les défis d'infrastructure auxquels elle a été confrontée au cours de la période.

Jubilee a mis en place des unités d'alimentation de secours dans ses exploitations de Windsor, tout en augmentant le stock de platine détenu dans ses exploitations d'Inyoni afin de se prémunir contre toute panne d'électricité prolongée dans ses exploitations de chrome.

En Zambie, la société a élargi son champ d'action et mis en place des infrastructures hydrauliques privées pour assurer l'approvisionnement en eau de ses exploitations de Roan.

Pour ses prévisions annuelles, Jubilee a maintenu la production de platinoïdes à 38 000 onces, avec la possibilité d'une révision à la hausse en fonction des perspectives d'approvisionnement en électricité de l'Afrique du Sud

Les opérations de chrome devraient dépasser les prévisions de 1,2 million de tonnes de concentré de chrome, avec le soutien des prix plus élevés du chrome observés au cours de la période actuelle.

Les prévisions concernant le cuivre ont été ajustées à 3 000 tonnes, afin de tenir compte du retard dans la mise en service du concentrateur de Roan et de la commercialisation du projet Southern Copper Refining.

Les actions de Jubilee étaient en baisse de 4,9 % à 7,51 pence l'unité à Londres lundi matin, et en baisse de 0,5 % à 1,85 ZAR l'unité à Johannesburg.

Par Artwell Dlamini, journaliste à Alliance News

