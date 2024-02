Judges Scientific plc est une société britannique spécialisée dans l'acquisition et le développement d'un portefeuille d'entreprises d'instruments scientifiques. La société opère à travers deux segments : Sciences des matériaux et Vide. Ses filiales sont principalement basées au Royaume-Uni et leurs produits sont vendus dans le monde entier à un large éventail de marchés, notamment les établissements d'enseignement supérieur, les communautés scientifiques, les fabricants et les autorités réglementaires. La société est également spécialisée dans la conception et la fabrication d'instruments utilisés pour le traitement de surface par plasma et fournit des services de dépôt de plasma basés sur ces instruments. Les activités de la société comprennent Armfield, CoolLED, Deben UK, Dia-Stron, EWB Solutions, GDS instruments, Geotek, Korvus Technology, Moorfield Nanotechnology, Oxford Cryosystems, PE.fiberoptics, Quorum Technologies, Scientifica, Sircal instruments, UHV Design, Thermal Hazard Technology, Fire Testing Technology, Henniker Scientific et Aitchee Engineering.

Secteur Machines et équipements industriels