Judo Capital Holdings Limited est une banque challenger basée en Australie. Elle est spécialisée dans les services aux petites et moyennes entreprises (PME). Elle propose des dépôts à terme à toute une série de clients, notamment des particuliers, des associations caritatives, des universités, des organismes publics, des fonds de pension autogérés (SMSF) et des entreprises. Elle propose des dépôts à terme à taux fixe par le biais de trois canaux, dont deux sont proposés par des intermédiaires, à savoir le marché intermédiaire et les SMSF/détaillants, et un directement. La société propose un produit de dépôt à terme sur le marché intermédiaire aux clients ayant besoin de dépôts à taux fixe. Elle propose également des dépôts à terme directs pour les particuliers aux titulaires de comptes individuels ou conjoints en ligne, via le site Web de la société.

Secteur Banques