Juewei Food Co., Ltd est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche, le développement, la production et la vente de snacks marinés. La société opère à travers trois segments principaux. Le segment des aliments à grignoter marinés est principalement engagé dans la production et la vente d'aliments marinés. Les produits peuvent être divisés en deux catégories, y compris les snacks de viande à mariner qui sont fabriqués à partir de matières premières, telles que la viande de canard, de poulet et de porc, ainsi que les snacks végétariens à mariner qui sont fabriqués à partir de haricots verts de soja, de carottes et d'arachides. Le segment Gestion des franchisés est principalement engagé dans la gestion d'entreprise et la fourniture de services de conseil. Le segment Autres est principalement engagé dans le nettoyage des conteneurs et la fourniture d'emballages de produits, entre autres.

Secteur Transformation des aliments