Juggernaut Exploration Ltd. a annoncé le début des travaux de forage sur sa propriété Midas, qu'elle contrôle à 100 % et qui renferme des SMHV de style Eskay. La Société a prévu un total d'environ 4 500 mètres de forage sur Midas dans des terranes géologiques de classe mondiale qui présentent tous un fort potentiel de découverte.

La propriété Midas couvre 20 803 hectares et est située à 24 km au sud-est de Terrace, en Colombie-Britannique, à proximité de routes d'accès pour l'exploitation forestière, d'un réseau électrique, d'un chemin de fer et d'infrastructures importantes. La propriété Midas est située dans une zone de retrait glaciaire récent et de récession permanente du manteau neigeux à l'extrémité sud du Triangle d'Or, en Colombie-Britannique. De multiples échantillons choisis, copeaux et rainures à haute teneur en or ont été prélevés sur la cible Kokomo VHMS où un échantillon de copeaux de 1,00 m a titré 9,343 gpt Au, 117 gpt Ag, 1,58 % Cu et 1,77 % Zn et est prêt à être foré.

Une anomalie de chargeabilité et de résistivité par polarisation provoquée (PP) relativement peu profonde s'étend sous l'indice Kokomo en direction du sud sur au moins 850 mètres vers la zone VG, ce qui est propice à la présence d'un SMHV enfoui contenant des sulfures semi-massifs à massifs en profondeur. Les échantillons en rainure de la zone VG comprennent 10,28 gpt Au sur 4,34 mètres ; 15,37 gpt Au sur 2 mètres ; et 5,43 gpt Au sur 3,11 mètres. Les résultats historiques de forage sur la propriété Midas incluent le sondage MD-18-16 qui a intersecté la zone périphérique du cœur de l'anomalie PP et a retourné 0,56 g/t AuEq sur 35,35 mètres ; le sondage MD-18-08, qui a titré 6,85 gpt Au sur 9 mètres et a manqué de peu une forte anomalie de chargeabilité PP ; et le sondage MD-18-01 qui a intersecté 3,27 gpt AuEq sur 4.Une série de 5 cibles de forage ont été identifiées en association avec la minéralisation de surface et les données géophysiques souterraines de PP sur la propriété Midas le long de l'anomalie de 850 mètres orientée vers le sud reliant la cible Kokomo à la zone VG.

Ces cibles font l'objet d'essais de forage sur environ 4 500 mètres à partir de 7 plateformes de forage. Des échantillons de grappins, de rainures, de copeaux et de talus ont été prélevés à pied avec l'aide d'un hélicoptère.

Les zones potentielles comprenaient, sans s'y limiter, la proximité des emplacements de MINFile, les occurrences de ruisseaux de placers, les anomalies régionales du sol et les gossans potentiels basés sur l'imagerie satellitaire à haute résolution. Les échantillons de roches et de copeaux ont été extraits à l'aide d'un marteau à roche ou d'un marteau et d'un burin afin d'exposer les surfaces fraîches et de libérer un échantillon de 0,5 à 5,0 kilogrammes. Tous les sites d'échantillonnage ont été marqués à l'aide d'un ruban biodégradable et d'un numéro d'échantillon. Tous les sites d'échantillonnage ont été enregistrés à l'aide d'unités GPS portables (précision de 3 à 10 mètres) et l'ID de l'échantillon, l'est, le nord, l'altitude, le type d'échantillon (affleurement, sous-affleurement, flotteur, talus, éclat, benne, etc.) et une description de la roche ont été notés sur du papier résistant aux intempéries.

Les échantillons ont ensuite été insérés dans un sac en plastique propre avec une étiquette pour le transport et l'expédition au laboratoire de géochimie. Des échantillons AQ/CQ, y compris des blancs, des normes et des échantillons en double, ont été insérés régulièrement dans la séquence d'échantillons à un taux de 10 %. Tous les échantillons, y compris les échantillons de roches, de chenaux et d'éboulis, sont transportés dans des sacs de riz scellés par des étiquettes de sécurité numérotées.

Une société de transport les transporte de la cabane à carottes jusqu'aux installations du laboratoire ALS à North Vancouver. Au laboratoire ALS, les échantillons sont traités, séchés, broyés et pulvérisés avant d'être analysés par les méthodes ME-MS61 et Au-SCR21. Pour la méthode ME-MS61, un échantillon préparé est digéré avec des acides perchlorique, nitrique, hydrofluorique et chlorhydrique.

Le résidu est complété par de l'acide chlorhydrique dilué et analysé par spectrométrie d'émission atomique à plasma inductif. Les excédents ont été réanalysés en utilisant les méthodes ME-OG62 et Ag-GRA21 (finition gravimétrique). Pour la méthode Au- SCR21, un grand volume d'échantillon est nécessaire (typiquement 1-3kg).

L'échantillon est broyé et tamisé (généralement jusqu'à -106 microns) pour séparer les grosses particules d'or du matériel fin. Après le criblage, deux parties aliquotes de la fraction fine sont analysées en utilisant la méthode traditionnelle de pyroanalyse. La fraction fine devrait être raisonnablement homogène et bien représentée par les analyses en double.

La totalité de la fraction grossière est analysée pour déterminer la contribution de l'or grossier. Certaines des données rapportées sont de nature historique et sont une compilation de données de tiers provenant d'opérateurs précédents. Le lecteur est averti que les échantillons choisis sont des échantillons ponctuels qui sont généralement, mais pas exclusivement, limités à la minéralisation.

Les échantillons choisis sont sélectifs par nature et collectés pour déterminer la présence ou l'absence de minéralisation et ne sont pas censés être représentatifs du matériel échantillonné. En outre, le lecteur est averti que la proximité d'une minéralisation connue ne garantit pas l'existence d'une minéralisation similaire sur les propriétés.