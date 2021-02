Julius Baer : Oddo relève son objectif de cours

Selon Oddo, le 2nd semestre de l'exercice 2020 de Julius Baer 'valide une réorientation déjà bien intégrée dans les cours'. Ainsi, 'les revenus résistent bien malgré un contexte de taux défavorable surtout grâce à la hausse des transactions des clients'.



Le bureau d'analyses révise en hausse ses prévisions 2021-2022 de 11% en moyenne, avec une hausse des revenus de transaction de 18pb vs environ 16pb pré-crise, mais une année 2020 à 23pb. Le niveau des actifs devrait aussi être supérieur aux attentes en raison de la collecte et des effets de marché, poursuit le broker qui reste toutefois 'prudent sur la croissance des crédits (lombard notamment).'



Oddo maintient finalement sa recommandation 'neutre' sur le titre Julius Baer et relève son objectif de cours à 52 CHF, contre 41,7 CHF précédemment.





