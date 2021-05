Affaire Fifa: Julius Bär conclut un accord aux USA

New York (awp/sda/reu) - Julius Bär a conclu un accord avec le Ministère américain de la justice (DoJ) dans le cadre de l'enquête pour blanchiment d'argent et corruption liée à l'affaire Fifa. La banque zurichoise a obtenu un report de trois ans de la poursuite pénale, afin de pouvoir écarter le reproche d'avoir participé au blanchiment d'argent.

La banque et le Ministère de la justice américain s'étaient déjà mis d'accord sur les principaux points de l'accord en novembre 2020. L'institut zurichois avait alors accepté de payer au total 79,7 millions de dollars, somme provisionnée à charge des résultats 2020.

L'Enquête du DoJ remonte à 2015 et porte sur des soupçons de blanchiment d'argent et de corruption dans lesquels des fonctionnaires de la Fifa et d'autres personnes ainsi que des entreprises du sport et du marketing sont impliquées.

En février 2020, l'autorité de surveillance des marchés financiers Finma avait blâmé la banque en raison de manquements dans la lutte contre le blanchiment d'argent, dans le cadre des cas de corruption autour de la Fifa et du groupe étatique Petroleos de Venezuela. La Finma avait ordonné à Julius Bär de prendre des mesures pour satisfaire ses devoirs en la matière et lui avait en partie interdit de procéder à des acquisitions complexes d'entreprises. Cette interdiction a été levée en mars dernier.

