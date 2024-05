Julius Baer Gruppe AG (le Groupe) est un groupe bancaire privé basé en Suisse, qui se concentre exclusivement sur le service et le conseil aux clients privés et aux gestionnaires de fortune indépendants. Le groupe est présent dans le monde entier, avec une cinquantaine d'implantations dans plus de 25 pays et juridictions. Julius Baer Gruppe AG est né de la scission des activités de Julius Baer Holding AG en deux entités indépendantes, à savoir la Société et ses filiales, dont la Bank Julius Baer & Co Ltd est la principale entité opérationnelle, et GAM Holding et ses filiales, dont GAM et les activités de gestion d'actifs sous la marque Julius Baer, y compris les activités de fonds sous label privé qui faisaient auparavant partie du segment Bank Julius Baer de Julius Baer Holding Ltd. Le Groupe diversifie ses activités en segments géographiques, notamment la Suisse, le reste de l'Europe, les Amériques, l'Asie et les autres pays.

Secteur Banques