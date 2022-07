Julius Baer : délaissé après ses semestriels

Julius Baer lâche 4% à Zurich, après l'annonce d'un bénéfice net ajusté en baisse de 25% à 476 millions de francs suisses pour le premier semestre 2022, grevé par une charge finale de 44 millions nets d'impôts liée au règlement de litiges civils hérités.



Ses actifs sous gestion ont diminué de 11% à 428 milliards de francs, du fait des 'corrections importantes apportées aux marchés boursiers et obligataires mondiaux, au cours de l'une des pires périodes de six mois pour les marchés financiers depuis des décennies'.



L'établissement helvétique spécialisé en gestion de fortune pointe cependant une reprise significative de l'afflux net d'argent frais de 1,5 milliard de francs suisses depuis fin avril, qui a limité les sorties nettes totales sur l'ensemble du semestre à 1,1 milliard.



