Julius Baer : gagne 5% après ses performances trimestrielles

19/10/2020 | 12:22

Les actions de Julius Baer gagnent plus de 5% ce matin, alors que le gestionnaire de fonds suisse a déclaré que sa forte performance du premier semestre 2020 s'était poursuivie au troisième trimestre.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le groupe basé à Zurich a indiqué 'une amélioration considérable de sa rentabilité', grâce à l'activité de ses clients et à des réductions de coûts.



Les actifs sous gestion s'élevaient à 413 milliards de francs suisses à la fin du mois de septembre, soit une augmentation de 3 % depuis la fin du mois de juin 2020, reflétant la poursuite de la reprise des marchés boursiers, a déclaré le gestionnaire de fortune.



Ce chiffre est supérieur au consensus, qui visait à atteindre 408 milliards de francs suisses.



'Nous nous attendons à ce que le consensus augmente, en particulier pour le deuxième semestre 2020', ont indiqué les analystes d'UBS.



