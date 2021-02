Julius Baer : hausse de dividende et rachats d'actions

A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Julius Baer annonce proposer un dividende ordinaire en hausse de 17% à 1,75 francs suisses par action, ainsi qu'un nouveau programme de rachat d'actions allant jusqu'à 450 millions de francs.



Au titre de l'exercice 2020, la banque privée helvétique a vu son bénéfice net ajusté (hors éléments liés aux fusions et acquisitions) augmenter de 24% à 957 millions de francs, soit un BPA ajusté attribuable aux actionnaires en hausse de 25% à 4,44 francs.



Elle souligne notamment que son ratio coûts/revenus ajusté s'est amélioré de 4,7 points, à 66,4%, et que ses actifs sous gestion (AuM) ont augmenté de 2% à 434 milliards de francs, soutenus par des nouveaux fonds nets de 15,1 milliards.



