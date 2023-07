La banque privée suisse Julius Baer va cesser toute activité avec ses clients basés en Russie, leur a-t-elle annoncé dans une lettre dont Reuters a eu connaissance, alors que les gestionnaires de fortune naviguent dans un filet de plus en plus large de sanctions et de restrictions liées à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Julius Baer mettra fin à toutes ses activités avec les clients domiciliés dans la Fédération de Russie au plus tard le 31 décembre, indique la lettre, tandis que les activités de gestion de fortune telles que les mandats de gestion des investissements des clients, les accords de crédit et les contrats de carte de crédit seront résiliés d'ici la fin septembre.

Julius Baer n'a pas souhaité faire de commentaires. (Reportage de Brenna Hughes Neghaiwi, édition de John Revill)