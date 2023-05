Julius Baer rapporte plus d'afflux d'argent après un début lent en 2023

Julius Baer a enregistré une hausse de 1% de ses actifs sous gestion et 3,5 milliards de francs suisses (3,94 milliards de dollars) d'afflux nets d'argent au cours des quatre premiers mois de l'année, a déclaré le gestionnaire de fortune suisse mardi.

La banque, qui est en concurrence avec UBS et Credit Suisse dans la gestion des investissements des personnes fortunées et très fortunées, devrait bénéficier des difficultés qui ont conduit au rachat de Credit Suisse par son plus grand rival et de l'incertitude quant à l'avenir de la banque combinée.

Toutefois, certains analystes ont déclaré qu'il faudrait du temps avant que l'impact des turbulences se reflète pleinement dans les comptes de Julius Baer. (1 $ = 0,8889 franc suisse) (Reportage de Tomasz Janowski et Oliver Hirt ; Rédaction de Rachel More)