Julius Bär: Christian Meissner quitte le conseil d'administration pour le CS

Zurich (awp) - Un départ intervient avec effet immédiat au sein du conseil d'administration de Julius Bär. Christian Messner a démissionné pour se consacrer à ses activités d'entrepreneur indépendant et pour reprendre des fonctions de direction opérationnelle dans au sein de Credit Suisse. M. Meissner était entré au sein de l'organe de surveillance de Julius Bär en mai dernier.

Président du conseil d'administration de la banque zurichoise, Romeo Lacher, cité dans le communiqué de mardi soir, a précisé que les plans de carrière de M. Meissner avaient évolué brusquement et qu'il avait saisi une opportunité inattendue. Selon les formules d'usages, le président regrette ce départ.

Dans un autre communiqué, Credit Suisse annonce la nomination de M. Meissner comme co-directeur général de la division International Wealth Management Investment Banking Advisory (IWM IBA) et vice-président d'Investment Banking. M. Meissner prendra ses nouvelles fonctions au 26 octobre prochain, précise la banque aux deux voiles.

En commun avec Babak Dastmaltschi, Chairman Strategic Clients IWM et Co-directeur IWM IBA, M. Meissner participera au développement et à la réalisation de la stratégie d'IWM pour la clientèle d'entrepreneurs fortunés.

En tant que vice-président Investment Banking, M. Meissner pourra s'appuyer sur sa longue expérience des relations avec la clientèle d'entreprise et le Private Equity. Il travaillera étroitement avec David Miller au niveau mondial et Jens Welter pour la région EMEA ainsi qu'avec Yves-Alain Sommerhalder, Head of Global Trading Solutions and the International Financing Group.

