Julius Bär: Evie Kostakis nommé directrice financière

Zurich (awp) - Julius Bär annonce la nomination d'Evie Kostakis au poste de directrice financière. Celle-ci sera également membre de la direction générale, indique le groupe bancaire mercredi dans un communiqué. Dieter Enkelmann, l'actuel titulaire du poste, se retirera au 1er juillet 2022.

Mme Kostakis est actuellement vice-directrice financière. Elle travaille pour Julius Bär depuis 2013, lorsqu'elle a rejoint l'établissement en tant que vice-directrice développement et stratégie clientèle commerciale. Entre 2017 et 2019, elle était en charge de la gestion des investissements et des placements alternatifs. Auparavant, Mme Kostakis a travaillé dans le secteur financier aux Etats-Unis et en Grèce.

De son côté, M. Enkelmann entend occuper une position non exécutive en dehors de la banque.

