Julius Bär Gruppe : Annonce de rachat | PDF, 80 KB

­imposable (principe de l'apport de capital). Dès qu'il n'y a plus de réserves issue d'apport de capital («Kapitaleinlagereserven») confirmées par l'AFC, la différence totale entre le prix de rachat et la valeur nominale des actions sera imposable à partir de cette date. Sous réserve de cas spéciaux. Est déterminante pour le calcul de l'impôt sur le revenu la part du prix de ­rachat soumise à l'impôt anticipé selon le décompte de Bourse.

Actions nominatives détenues à titre de patrimoine d'entreprise:

Lors d'un rachat d'Actions nominatives par la Société, la différence entre le prix de rachat et la valeur comptable des Actions nominatives est considé- rée comme un bénéfice imposable (principe de la valeur comptable).

Les actionnaires, dont le domicile fiscal est l'étranger, sont imposés conformé- ment à la législation de leur pays.

Ces explications ne procurent ni un exposé exhaustif des possibles conséquen­ ces fiscales ni un conseil fiscal. Il est conseillé aux actionnaires de consulter­ leur propre conseiller fiscal au sujet des conséquences fiscales de leur participation au Programme de rachat.

3. Droits et taxes

Le rachat d'Actions nominatives propres en vue d'une réduction de capital est franc de timbre fédéral de négociation pour l'actionnaire qui vend ses Actions nominatives. La taxe boursière de la SIX Swiss Exchange SA est cependant due.

Informations non publiques

Julius Baer confirme ne disposer actuellement d'aucune information non ­publiques constituant un fait susceptible d'influencer le cours au sens des règles sur la publicité événementielle de SIX Swiss Exchange SA et devant être publiée.

Actions propres nominatives

En date du 25 février 2022 Julius Baer détenait, en position propre 10'976'246 Actions­ nominatives (desquelles 7'423'208 Actions nominatives pour destruc- tion). Cela correspond à 4.96 % des droits de vote et du capital-actions inscrits au Registre du commerce.

Actionnaires détenant plus de 3 % des droits de vote

Selon les annonces publiées jusqu'au 25 février 2022 les actionnaires suivants détiennent plus de 3 % du capital et des droits de vote de Julius Baer:

MFS Investment Management, Boston, U.S.A. (détenteur direct: plusieurs suc- cursales)1:

9.98 % du capital et des droits de vote

Rowe Price Associates, Inc., Baltimore, U.S.A. 2 : 5.07 % du capital et des droits de vote

BlackRock, Inc., New York, U.S.A.3: 5.06 % du capital et des droits de vote

UBS Fund Management (Switzerland) AG, Bâle, Suisse4: 3.09 % du capital et des droits de vote

Julius Baer n'a pas connaissance des intentions de ces actionnaires quant à une éventuelle vente de leurs Actions nominatives dans le cadre du ­Programme de rachat.

Droit applicable et for

Droit suisse. Le for judiciaire exclusif est Zurich.

Numéros de valeur / ISIN / Symbole Action nominative Julius Baer Groupe SA 10.248.496 / CH0014852781 / BAER

Action nominative Julius Baer Holding SA (rachat d'actions sur la deuxième ligne) 12.664.577 / CH0126645776 / BAERE

Cet avis ne constitue pas un prospectus.

This offer is not being and will not be made, directly or indirectly, in the United States of America and/or to US persons and may be accepted only by Non-US persons and outside the United States of America. ­Accordingly, copies of this document and any related materials are not being, and may not be, sent or otherwise distributed in or into or from the United States of America, and persons receiving any such documents (including custodians, nominees and trustees) may not distribute or send them in, into or from the United States of America.