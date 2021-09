Julius Bär Gruppe : Baer annonce la mise en place d'une nouvelle structure organisationnelle pour le marché Suisse

Yves Robert-Charrue, Head of Switzerland & Europe, Middle East and Africa, Julius Baer déclare: «Cette initiative reflète notre ambition d'étendre et de renforcer notre positionnement sur notre marché domestique au travers de services dédiés à la clientèle Wealth Management en Suisse. Je suis heureux que Gilles Stuck ait accepté la responsabilité de sa mise en ?uvre et de son développement avec une stratégie concoctée spécialement à cette fin. Riche de son expérience et de sa connaissance fine de notre clientèle, il est parfaitement armé pour prendre les rênes de notre marché domestique. Je tiens à remercier Andreas Feller et Emmanuel Debons pour leur contribution déterminante aux affaires de Julius Baer en Suisse et pour avoir jeté des bases sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour la poursuite de notre développement. J'adresse à Andreas Feller tous mes v?ux de succès pour la suite après ces années passées chez Julius Baer, et je me réjouis de la poursuite de la collaboration avec Emmanuel Debons.»

À compter du 1 er novembre 2021, Emmanuel Debons, actuellement responsable Suisse romande, assumera la fonction de Branch Manager à Genève. À ce poste, il dirigera les opérations de la Banque à Genève et assumera un rôle clé dans la collaboration avec l'ensemble des responsables des domaines fonctionnels et des divisions tant au sein de l'organisation locale que du Groupe afin de développer et d'appuyer le développement du site. Par ailleurs, il continuera d'assumer la fonction de responsable de la clientèle suisse à Genève.

Zurich, le 14 septembre 2021 - Julius Baer adapte la structure organisationnelle de son marché Suisse en regroupant des parts des affaires du marché suisse, ainsi que les processus de mise en ?uvre de la stratégie pour le marché domestique de la Banque. À compter du 1 er novembre 2021, Gilles Stuck prendra les fonctions de Market Head Switzerland et sera responsable du pilotage de toutes les initiatives de marché stratégiques à travers le pays tout en dirigeant les équipes de la Suisse alémanique et de la Suisse romande. Il sera placé sous la responsabilité d'Yves Robert-Charrue, Head of Switzerland & Europe, Middle East and Africa Julius Baer.

