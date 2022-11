Julius Bär à contre-courant du marché après sa copie sur dix mois

Zurich (awp) - L'action Julius Bär glanait quelques points lundi, après la publication de résultats intermédiaires en demi-teinte. Alors que la masse sous gestion (AuM) s'est érodée de plus de 10% depuis les début de l'année, le flux de capitaux est redevenu positif et la rentabilité s'est nettement améliorée depuis juillet.

Après une ouverture en territoire négatif, la nominative Julius Bär est rapidement repassée du bon côté de la barre. A 10h15, elle progressait de 0,4% à 52,56 francs suisses, à contre-courant de son indice de référence SLI en repli de 0,21%.

Daniele Brupbacher, pour UBS, salue un retour des afflux nets supérieur aux expectatives, ainsi que le redressement de la rentabilité opérationnelle. L'analyste estime en revanche peu probable un nouveau programme de rachat d'actions, une fois que celui en cours, de 400 millions de francs suisses, sera bouclé. La recommandation d'achat reste de mise, de même que l'objectif de cours fixé à 64 francs suisses.

Evoquant une copie "très solide", malgré un repli des AuM plus important que prévu, Andreas Venditti, souligne l'effet positif de la hausse des taux d'intérêts, qui a plus que compensé le tassement de l'activité de la clientèle. L'expert de Vontobel campe sur "hold" et un objectif de cours à 53 francs suisses.

La pondération au marché est également préconisée par Michael Klien de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), qui lui aussi estime que l'érosion du taux de fonds propres durs (CET1) risque de tuer dans l'oeuf toute velléité de procéder à un nouveau programme de rachat d'actions.

buc/ck/al