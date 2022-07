Julius Bär en recul après ses résultats semestriels

Zurich (awp) - Le titre Julius Bär a débuté la journée de lundi dans le rouge après des résultats semestriels en berne, en raison notamment des turbulences sur les marchés financiers et de forts reflux d'argent.

Vers 9h30, Julius Bär perdait 2,9% à 44,04 francs suisses, après un plus bas à 43,10 francs suisses, dans un SLI en retrait de 0,4%.

Au premier semestre, les sorties nettes d'argent ont totalisé 1,1 milliard, à comparer avec 10 milliards d'entrées un an plus tôt. Le bénéfice net ajusté a fondu d'un quart à 476 millions de francs suisses.

Vontobel souligne que les résultats sont moins bons qu'attendu, avec des revenus plus faibles et des dépenses plus élevées qu'anticipé. L'analyste Andreas Venditi pointe notamment la dépendance du zurichois aux activités de courtage (brokerage). Vu que Julius Bär a gelé les embauches pour les postes de responsables sans lien avec la clientèle au deuxième semestre, une reprise rapide de l'activité n'est pas en vue.

UBS note de son côté que les actifs sous gestion se sont alignés sur le consensus, tandis que les afflux d'argent frais ont fait mieux qu'espéré, le gestionnaire de fortune s'attendant même à une normalisation au deuxième semestre.

La Banque cantonale de Zurich retient que les résultats sont moins bons qu'anticipé tandis que les charges sont bien supérieures à la même période de l'an dernier. Le règlement d'un litige a aussi pesé. Michael Klien note que les afflux d'argent frais ont repris depuis avril, même si les clients asiatiques restent prudents. Le ratio de fonds propres (CET1) est tombé à 15% contre 16,4% fin 2021, à la limite inférieure du groupe. Il recommande le titre à "pondérer au marché".

