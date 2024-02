Zurich (awp) - Le départ du directeur général de Julius Bär Philipp Rickenbacher n'est pas le résultat de pressions extérieures. "L'autorité de surveillance des marchés financiers n'a pas fait pression", a affirmé le président du conseil d'administration Romeo Lacher dans un entretien avec Finanz und Wirtschaft. Il n'y a pas eu non plus de pression de la part d'actionnaires.

Le départ de M. Rickenbacher est le fruit d'une "décision commune entre lui et le conseil d'administration". Le départ de M. Lacher lui-même a fait l'objet d'un débat. "Le conseil d'administration a ouvertement discuté de cela et examiné toutes les variantes", a dit le président.

Jeudi, la banque privée zurichoise a annoncé la décision d'amortir entièrement le crédit de 606 millions de francs suisses accordé au groupe Signa de l'investisseur autrichien René Benko et a dans la foulée annoncé le retrait de toutes les affaires dites "private debt", à savoir les crédits accordés à de riches clients. "Là non plus, il n'y a pas eu de pression de la part de la Finma", a souligné M. Lacher, qui a ajouté que la banque avait été en contacts étroits avec cette autorité.

