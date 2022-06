Julius Bär place des emprunts Tier 1 de 400 millions de dollars

Zurich (awp) - Le gestionnaire de fortune Julius Bär a placé auprès de banques privées et d'investisseurs institutionnels en Asie et en Europe des emprunts Tier 1 additionnels (AT1) de rang subordonné et illimités d'un total de 400 millions de dollars. L'opération doit permettre d'améliorer les fonds propres du groupe et de renforcer sa flexibilité, selon un communiqué publié mercredi.

Les obligations sont assorties d'un coupon semestriel de 6,875%. Les titres de dette ont reçu la notation "Baa3" de Moody's.

