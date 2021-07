Julius Bär plus rentable grâce à la hausse des avoirs sous gestion

Zurich (awp) - Le gestionnaire de fortune Julius Bär a enregistré des résultats en forte hausse sur les six premiers mois de l'année. A la faveur d'avoirs sous gestion en hausse et une baisse des coûts, le bénéfice net IFRS a bondi de 23% à 606 millions de francs suisses, a indiqué la banque mercredi.

Les avoirs sous gestion (AuM) ont bondi de 12% à 486 milliards de francs suisses, soutenus par des entrées nettes d'argent de 10 milliards, une évolution positive des marchés et un franc plus faible. Depuis fin 2020, les avoirs sous gestion ont progressé de 20%.

Les afflux d'argent nouveaux ont principalement été apportés par des clients domiciliés en Asie, en Europe de l'ouest et au Proche-Orient.

Le produit d'exploitation a progressé de 8% à 1,99 milliard, grâce au résultat des opérations de commissions et services (+12% à 1,16 milliards). Le résultat des instruments financiers a reculé de 2% à 503 millions. Les opérations d'intérêt ont rapporté 308 millions, en baisse de 8%.

La marge brute s'est établie à 87 points de base, tandis que le ratio coûts sur revenus s'est améliorée à 61,2%, contre 66,6% lors de la même période un an plus tôt.

Les résultats sont supérieurs aux prévisions compilées par AWP. Le consensus tablait en effet sur un bénéfice IFRS de 587 millions, un afflux d'argent nouveau de 8,8 milliard et des avoirs sous gestion de 478 milliards. La marge brute était attendue à 86,9 points de base.

Des provisions de crédits d'un million ont été réalisée, contre 49 millions à la même période un an plus tôt.

Les charges selon les normes IFRS ont progressé de 1% à 1,29 milliards, en raison de la hausse des dépenses administratives, précise la banque.

De leur côté, les coûts du personnel ont reculé, à la faveur de frais de licenciement plus faibles dans le contexte du programme de restructuration lancé en 2020 et d'un effectif moins nombreux en moyenne mensuelle. A fin juin, la banque employait 6667 équivalent plein temps, 63 de moins qu'il y a un an.

Le programme de rachat d'actions lancé en mars pour un montant ciblé de 450 millions de francs suisses se poursuit et court jusqu'à fin février 2022. A fin juin, 2,4 millions de titres ont été rachetés pour 146 millions.

ol/al