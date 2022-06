Julius Bär veut s'implanter au Qatar

Zurich (awp) - Julius Bär fait part mardi de son intention d'ouvrir une représentation au Qatar. A cette fin, le groupe bancaire assure travailler "en étroite collaboration" avec les régulateurs locaux.

"Nous avons développé notre activité au Moyen-Orient à pas de géant au cours des dernières décennies et cette étape soutiendra notre prochaine phase de croissance et de développement dans la région", a déclaré Régis Burger, responsable de la région Moyen-Orient et Afrique du gestionnaire de fortune zurichois.

Le futur bureau qatari devrait être dirigé par Slim Bouker, anciennement en charge de la banque privée pour Doha Bank. Dans ces nouvelles fonctions, ce dernier sera placé sous la supervision d'Alireza Valizadeh, directeur général (CEO) de Julius Bär Moyen-Orient.

