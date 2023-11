Le gestionnaire d'actifs italien Anima Holding a déclaré jeudi qu'il avait signé un accord contraignant pour acquérir l'ensemble de la société Kairos, de taille plus modeste, auprès de la banque privée suisse Julius Baer.

Dans le cadre de cet accord, qui devrait être finalisé d'ici le deuxième trimestre de l'année prochaine, Anima paiera jusqu'à 20 millions-25 millions d'euros (21,7 millions-27,1 millions de dollars), ce qui correspond à l'excédent de capital de Kairos, selon le communiqué. L'achat sera entièrement financé par des liquidités.

Elle ajoute que le prix pourra faire l'objet d'ajustements liés à l'évolution des actifs sous gestion.

L'accord prévoit également un plan de co-investissement pour certains gestionnaires de Kairos qui détiennent actuellement une participation de 35%.

Kairos, une société italienne indépendante de gestion d'actifs et de patrimoine dont les actifs sous gestion s'élèvent à 4,5 milliards d'euros, faisait depuis longtemps l'objet d'un examen stratégique de la part de la troisième banque suisse cotée en bourse, qui avait déjà entièrement déprécié la valeur de son fonds de commerce.

L'offre d'Anima a été faite après que les négociations attendues entre Julius Baer et Zurich Financial Group ne se soient pas concrétisées, ont déclaré jeudi des sources proches du dossier. Zurich s'est refusé à tout commentaire.

"Nous sommes ravis de ramener en Italie une marque historique comme Kairos", a déclaré Alessandro Melzi d'Eril, directeur général d'Anima Holding, dans le communiqué.

Kairos est un choix naturel pour Anima, lui permettant de se développer dans le segment de la banque privée et de la gestion de patrimoine, selon les analystes.

Anima, dont les actifs sous gestion s'élevaient à 182 milliards d'euros en octobre, distribue ses produits par l'intermédiaire des bureaux de poste et des succursales bancaires, y compris celle de son principal investisseur, Banco BPM . L'opérateur postal national Poste Italiane est le deuxième investisseur d'Anima. La société française Amundi détient également une participation pour le compte de ses clients.

Le Fondo Strategico Italiano (FSI) a pris une participation dans Anima en février, ce qui a alimenté les spéculations selon lesquelles le fonds d'investissement privé italien se positionnait en vue d'opérations dans le secteur de la gestion d'actifs.

"La transaction est conforme à la stratégie de Julius Baers, qui se concentre sur son cœur de métier, et lui permet de se concentrer sur ses activités avec les clients italiens servis depuis la Suisse et d'autres lieux, et de les développer davantage", a déclaré la banque suisse dans un communiqué séparé. (1 $ = 0,9211 euro)