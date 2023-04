La masse sous gestion de Julius Bär à 1000 milliards d'ici 2030 (président)

Zurich (awp) - La croissance devrait être au rendez-vous pour Julius Bär ces prochaines années, c'est du moins la conviction du président Romeo Lacher. Celui-ci estime que la masse sous gestion de la banque privée zurichoise devrait être plus que doublée d'ici 2030 pour atteindre la barre des 1000 milliards de francs suisses.

Cette progression sera alimentée de manière organique mais également par des acquisitions "ciblées", a précisé jeudi M. Lacher lors de l'assemblée générale de l'établissement. Fin 2022, Julius Bär présentait une masse sous gestion de 424 milliards de francs suisses (491 milliards en comptant les actifs en dépôt).

L'augmentation des volumes ne se fera pas au détriment de la rentabilité, dont une amélioration est attendue d'ici la fin de la décennie. Julius Bär est déjà "l'une des entreprises les plus rentables du secteur", a affirmé le président devant les actionnaires. Un passage du rapport coût/revenus sous le seuil des 60% est envisagé. Cet indicateur s'est fixé à 66% à fin décembre.

Romeo Lacher a cependant averti que ses déclarations ne doivent pas être considérées comme des objectifs à accomplir d'ici 2030. Les jalons sont à portée de main de la banque zurichois à condition de pouvoir bénéficier d'un "environnement constructif".

Au sujet de la débâcle de Credit Suisse et de sa reprise par UBS, le président de Julius Bär a rappelé à quel point la confiance constitue le capital le plus important pour un groupe bancaire. "La solution trouvée a immédiatement stabilisé la situation et étoffé la résilience de la place financière suisse. Cependant, le prix à payer pour cela ne peut être encore pleinement évalué."

tp/rw/fr/rq