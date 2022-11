Les actions européennes chutent en raison des inquiétudes concernant les mesures de restriction du COVID de la Chine

L'indice paneuropéen STOXX 600 était en baisse de 0,2% à 0811 GMT, après avoir enregistré vendredi son cinquième gain hebdomadaire consécutif.

Les actions asiatiques ont chuté de 1,3 %, les investisseurs s'inquiétant des retombées économiques des nouvelles restrictions sur le COVID-19 en Chine, le district le plus peuplé de Pékin exhortant les habitants à rester chez eux alors que les cas de COVID-19 augmentent.

Les minières, les voyages et les loisirs, ainsi que les biens et services industriels ont chuté entre 0,5 % et 1,4 %, menant les pertes parmi les secteurs européens.

Les secteurs défensifs tels que les soins de santé et les services publics ont augmenté dans les premiers échanges.

Julius Baer a glissé de 0,5% alors que la banque a déclaré être en bonne voie pour atteindre ses objectifs de rentabilité pour 2022, malgré des conditions de marché "difficiles" qui ont fortement réduit ses actifs sous gestion.

HelloFresh a augmenté de 5,4 % après que Goldman Sachs a commencé à couvrir le fabricant allemand de kits repas avec la note "acheter".