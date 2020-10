Zurich (awp) - Le gestionnaire de fortune zurichois Julius Bär dévoile lundi 19 octobre son rapport sur l'évolution des affaires après neuf mois en 2019. Cinq analystes ont fourni leurs prévisions en vue d'établir le consensus AWP.

à fin septembre 2020E (en mrd CHF) consensus AWP à fin juin 20A avoirs sous gestion (AuM) 408,7 402 (en points de base) consensus AWP à fin juin 20A marge brute 86,2 92 (en mrd CHF) consensus AWP à fin juin 20A afflux net d'argent 7,3 5,0 (en %) ratio coûts/revenus 68,4 66,6

FOCUS: au 3e trimestre, Julius Bär devrait avoir bénéficié en matière d'avoirs sous gestion de l'évolution favorable des marchés financiers, développement que l'appréciation du franc par rapport aux autres principales devises, en particulier le dollar américain, devrait avoir limité. La marge brute devrait s'afficher à un niveau moindre que celui présenté trois mois auparavant. L'établissement avait alors bénéficié de l'intense activité des clients durant le pic de la pandémie de nouveau coronavirus.

OBJECTIFS: en février, Julius Baer avait annoncé de nouveaux objectifs à moyen terme, soit jusqu'en 2022. La banque vise un ratio coûts/revenus ajusté inférieur à 67% (2019: 71%) et une marge avant impôt de 25 à 28 points de base (2019 : 22 pb). Le bénéfice ajusté avant impôt devrait croître à un taux annuel de plus de 10% entre 2020 et 2022. Le rendement ajusté des fonds propres de base (CET1) devrait être d'au moins 30% en 2022 (2019: 27%). Le gestionnaire n'a pas fixé d'objectif en matière d'afflux net de capitaux.

D'ici 2022, Julius Bär entend réduire sa base de coûts de 200 millions de francs suisses, notamment à la faveur de la suppression de 300 emplois. Dans le même temps, la banque veut étoffer ses revenus de 150 millions de francs suisses. Le directeur général Philippe Rickenbacher a déclaré en juillet que l'essentiel de la restructuration a déjà été réalisé.

POUR MEMOIRE: Julius Bär publie cette année son rapport intermédiaire après neuf mois, et non huit mois, du fait de la tenue le 2 novembre prochain d'une assemblée générale extraordinaire durant laquelle les propriétaires de l'établissement devront se prononcer sur le versement de la 2e tranche du dividende au titre de l'exercice 2019, soit 75 centimes par action, un montant équivalent à celui de la 1ère tranche.

Le mois dernier, Julius Bär a indiqué qu'une solution semblait se dessiner aux Etats-Unis dans le dossier portant sur les affaires de corruption au sein de la FIFA, la banque évoquant alors "des discussions avancées avec le Département américain de la justice (DoJ). Un arrangement qui pourrait se solder par un versement par la banque d'un montant à deux chiffres en millions de dollars.

Fin septembre, Julius Bär a annoncé devoir payer 150 millions de francs suisses à l'Office allemand des questions de réunification (BvS), selon un jugement définitif rendu fin août par le Tribunal fédéral. La somme est entièrement couverte par des provisions constituées en fin d'année dernière. Cette affaire avait fait l'objet de plusieurs décisions de justice - dont la première remonte à avril 2018 - et d'aller-retours entre instances cantonale et fédérale. BvS réclamait 97 millions de francs suisses, de l'argent mis de côté par des membres du parti au pouvoir en RDA, plus les intérêts courus depuis 1994. Dans sa plainte, BvS faisait valoir que Julius Bär, en tant que successeuse de l'ancienne banque Cantrade, avait effectué des paiements sur le compte d'une société est-allemande.

Dans une enquête publiée en septembre, le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a dénoncé les carences de la régulation du secteur bancaire en matière de blanchiment d'argent, des montants astronomiques ayant transité durant des années par les plus grandes banques de la planète. Des transactions suspectes concernent plusieurs banques suisses telles que Credit Suisse, UBS, la banque Vontobel, Raiffeisen, Pictet, Julius Bär, la banque Sarasin et la banque cantonale de Zurich. De nombreuses banques étrangères domiciliées en Suisse sont également mentionnées.

COURS DE L'ACTION: A l'image de la plupart des valeurs bancaires, le titre Julius Bär est à la peine depuis le début de l'année, affichant un repli de près de 18%. Dans le même temps, l'indice élargi SPI s'est contracté de quelque 3%.

site internet: www.juliusbaer.com

