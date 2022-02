Zurich (awp) - Le groupe bancaire Julius Bär publie mercredi 2 février ses résultats pour l'exercice 2021. Huit analystes se sont prêtés pour AWP au jeu des prévisions:

2021E (en mio CH) cons. AWP fourchette 2020A estimations produit d'exploitation 3856 3743 - 3932 3583 7 bénéfice ajusté 1179 1138 - 1238 957 7 bénéfice IFRS 1103 1075 - 1178 698 4 (en pb) marge brute 81,3 79,0 - 83,0 88,0 6 (en %) ratio coûts/revenus 63,3 62,7 - 64,0 66,4 7 (en mrd CHF) afflux de capitaux (NNM) 18,8 17,9 - 20,0 15,1 6 (en mrd CHF) au 31.12.2021 au 31.10.2021 masse sous gestion (AuM) 488 482 - 496 484 7 (en CHF) 2021E 2020A dividende/action 2,10 1,95 - 2,30 1,75 7

FOCUS: les analystes prédisent au gestionnaire de fortune zurichois une poussée des recettes et des bénéfices, ainsi qu'un robuste afflux de capitaux frais. La marge brute risque cependant d'avoir pâti au second semestre d'un essoufflement de l'activité de la clientèle. Nombre d'observateurs anticipent par ailleurs le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions, ainsi que des indications concernant les nouveaux objectifs à moyen terme.

OBJECTIFS: en février 2020, Julius Bär avait communiqué ses objectifs jusqu'en 2022: ratio coûts/revenus inférieur à 67%, marge avant impôts de 25 à 28 points de base, croissance annuelle de plus de 10% du bénéfice avant impôts, rendement ajusté sur les fonds propres durs (CET1) d'au moins 30%. En novembre, la direction de la banque avait dit se trouver très bien positionnée pour atteindre ces objectifs.

POUR MÉMOIRE: après une quinzaine d'années en poste, le directeur financier (CFO) Dieter Enkelmann va céder sa place à une femme, une première dans l'histoire de l'établissement. Actuellement CFO adjointe, Evie Kostakis prendra ses nouvelles fonctions début juillet. Après avoir rejoint la banque en 2013 en tant que vice-directrice développement et stratégie clientèle commerciale, elle a été entre 2017 et 2019, elle était en charge de la gestion des investissements et des placements alternatifs.

Julius Bär a bouclé en décembre dernier son programme de rachat d'actions annoncé en mars, après avoir atteint le maximum fixé de 450 millions de francs suisses. En tout, 7,4 millions de titres ont été rachetés, au prix moyen de 60,62 francs suisses l'unité. Les actionnaires se verront proposer leur annulation lors de la prochaine assemblée générale ordinaire prévue le 12 avril.

En début d'année, le groupe zurichois a annoncé la vente du gestionnaire de fortune Wergen & Partner à la direction de ce dernier, pour un montant tenu secret. La finalisation de la transaction est attendue avant la fin du trimestre en cours. Depuis son rachat par Julius Bär en février 2017, le gestionnaire zurichois a vu doubler sa masse sous gestion.

COURS DE L'ACTION: depuis le début de l'année, la nominative Julius Bär s'est érodée d'environ 1%, signant à l'image de ses coreligionnaires financiers une meilleure performance que la moyenne du marché. L'année dernière, le titre s'était maintenu dans le peloton, s'appréciant de 20%.

site web: www.juliusbaer.com

