Zurich (awp) - Le gestionnaire de fortune Julius Bär publie mercredi 19 mai les détails de son activité après les quatre premiers mois de 2021. Six analystes ont contribué au consensus AWP:

au 30.04.2021E (en mrd CHF) consensus AWP fourchette 31.12.2020A estimations masse sous gestion (AuM) 463 460 - 467 434 6 ( en pb) cons. AWP fourchette 30.04.2020A marge brute 84 82 - 85 95 3 (en %) cons. AWP fourchette 30.04.2020A afflux nets (NNM) 4,4 3,9 - 5,0 >2 5 ratio cost/income 66,5 65,9 - 67,0 64 4

FOCUS: à l'occasion de la publication de ses résultats annuels, Julius Bär avait déjà fourni quelques indications sur sa masse sous gestion, ses afflux d'argent ainsi que sa marge brute et son ratio coût-revenus pour le premier trimestre. Les analystes tablent sur une progression des actifs gérés. L'établissement devrait avoir attiré des nouveaux fonds, profité de l'affaiblissement du franc face à l'euro et de marchés financiers porteurs.

Sur la marge brute et le rapport entre les coûts et les recettes, les analystes s'attendent à un relâchement de ces indicateurs, en raison d'une base de comparaison élevée. Suite à l'éclatement de la pandémie de coronavirus, Julius Bär avait profité d'une explosion de l'activité clientèle, alléchée par la volatilité sur les marchés. La comparaison avec le deuxième semestre 2020 devrait à ce titre s'avérer plus pertinente que celle avec le premier trimestre. En seconde partie d'année, la marge brute avait atteint 83,6 points de base et le ratio coûts-revenus 66,2%.

OBJECTIFS: le directeur général Philipp Rickenbacher a affirmé en février que l'activité clientèle en janvier 2021 est demeurée proche de la moyenne de l'année dernière.

En termes de réductions de coûts, la banque a économisé 130 millions de francs suisses en 2020, sur un objectif total de réduction de coûts de 200 millions d'ici 2022. Les coups de rabot restants, de 70 millions, seront passés en 2021. L'année dernière, le groupe zurichois a annoncé la suppression de quelque 300 emplois. Ce sont 280 postes qui passeront à la trappe en 2021 à l'échelle du groupe.

En février 2020, la banque a fixé de nouveaux objectifs à moyen terme, soit d'ici 2022. Elle vise un ratio coûts-revenus ajusté inférieur à 67% et une marge avant impôts de 25 à 28 points de base. Rien à signaler, en revanche, du côté des afflux d'argent frais.

POUR MÉMOIRE: Philipp Rickenbacher s'est montré optimiste en février en ce qui concerne les sanctions du gendarme financier Finma qui empêchent actuellement Julius Bär de procéder à des acquisitions d'ampleur. Le régulateur devrait lever ces interdictions - imposées en raison de graves lacunes dans la lutte contre le blanchiment d'argent - cette année, a affirmé le patron du gestionnaire de fortune.

COURS DE L'ACTION: malgré un léger affaiblissement à partir de mi-avril, l'action Julius Bär présentait lundi en milieu de journée une progression de 16% sur l'année, davantage que son indice de référence, le SLI (+7%).

RECOMMANDATIONS D'ANALYTES, selon AWP Analyser:

acheter: 10 conserver: 6 vendre: 0 objectif de cours moyen: 60,80 francs suisses

les prévisions détaillées:

(en mrd CHF) au 30.04.21E au 31.12.20A analyste +/-% masse sous gestion (AuM): 434 Morgan Stanley 467 Dobreva ZKB 465 Kunz Vontobel 463 Venditti RBC 460 Reingen Société Générale 460 Lim UBS 460 Brupbacher consensus AWP: 463 +6,6 (en pb) au 30.04.20A +/-% marge brute: 95 Société Générale 85 Vontobel 85 Morgan Stanley 84 ZKB 82 consensus AWP: 84 (en %) au 30.04.20A afflux nets (NNM): >2 Morgan Stanley 5,0 ZKB 5,6 Société Générale 4,5 Vontobel 4,5 RBC 4,0 consensus AWP: 4,4 ratio coûts-revenus: 64 Morgan Stanley 67,0 ZKB 66,9 Société Générale 66,3 Vontobel 65,9 consensus AWP: 66,4

commentaires d'analystes:

VONTOBEL (Andreas Venditti): Julius Baer is one of the banks in our coverage with the strongest gearing to transactional revenues. Therefore, its results should have benefited from continued strong client activity, even if we do not expect the gross margin to match the very high level of the previous year period. The cost/income ratio should continue to benefit from gross cost savings. The shares have performed well to date, reflecti ng the favorable market environment. HOLD

ZKB (Micheal Kunz): Auch Julius Bär konnte vermutlich - wie schon EFG bei ihrem Geschäftsupdate - den in den ersten Monaten 2021 am Markt herrschenden Rückenwind bei Assets und Neugeld nutzen. Die Ertragsmarge sollte sich wieder in normaleren Bahnen eingependelt haben. Die Aktie von Julius Bär wirkt mit einem KGV 2022E von gut 11x nicht unverschämt teuer. Es stellt sich allerdings die Frage, was dem Kurs den nächsten Schub geben könnte, nachdem über die letzten Monate fast schon paradiesische Zustände für Vermögensverwalter vorherrschten. MARKTGEWICHTEN

