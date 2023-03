Quelle est la prochaine étape pour le Credit Suisse après la bouffée d'oxygène ?

Alors que la confiance est loin d'être rétablie et que les marchés craignent une véritable crise bancaire, les analystes, les investisseurs et les banquiers pensent que la facilité de crédit de 54 milliards de dollars n'a fait que donner au Crédit Suisse un peu de temps utile pour décider de ce qu'il va faire.

Voici quelques-uns des scénarios possibles.

S'ACCROCHER

Le Credit Suisse a passé des années à essayer de relancer ses activités après une série de scandales et de pertes. Jeudi, le directeur général Ulrich Körner s'est engagé à poursuivre sa "transformation stratégique" afin de créer une banque plus simple et plus rapide, axée sur la gestion de l'argent des personnes fortunées.

Avec l'augmentation des liquidités de la Banque nationale suisse, la poursuite de la stratégie de redressement peut sembler attrayante pour le moment.

Mais certains analystes pensent que la perte de confiance des marchés finira par forcer la main de la direction.

"Selon nous, le statu quo n'est plus une option car les inquiétudes concernant les contreparties commencent à émerger", ont écrit les analystes de JPMorgan dans une note de recherche jeudi.

RUPTURE

La deuxième plus grande banque de Suisse, qui supprime déjà des emplois et se rétrécit, pourrait envisager de vendre des parties de ses activités afin de lever des capitaux frais.

Le sort réservé à la banque d'investissement, dont les performances sont depuis longtemps médiocres, est essentiel : accélérer les plans de réduction des activités de négoce de titres à revenu fixe et d'actions ou liquider entièrement les opérations de banque d'investissement sont quelques-unes des options possibles.

Dans le cadre de la refonte annoncée en octobre, la banque cherche à se séparer de ses activités de conseil en fusion et de financement à effet de levier pour créer une nouvelle entité baptisée Credit Suisse First Boston (CSFB), pour laquelle elle a cherché des acheteurs.

La banque pourrait trouver plus judicieux de monétiser certaines de ses unités existantes.

Le Credit Suisse a plus de valeur lorsqu'il est divisé en plusieurs parties, et des discussions de haut niveau sur les fusions et acquisitions sont en cours, a déclaré un banquier chevronné qui conseille les banques sur les transactions.

Des rivaux nationaux comme la banque privée Julius Baer pourraient être intéressés par certaines parties de l'entreprise, a déclaré le banquier, tandis que Bloomberg a rapporté le mois dernier que la Deutsche Bank avait des vues sur les opérations de gestion d'actifs et de patrimoine.

Le Credit Suisse pourrait également susciter l'intérêt d'autres grands créanciers européens, tels que l'Italien UniCredit, mais les complexités d'une transaction, y compris la persuasion des régulateurs, pourraient décourager les acheteurs, a ajouté le banquier.

Selon les calculs de la banque d'investissement KBW, plus de 12 milliards de francs suisses (12,9 milliards de dollars) de valeur sont piégés dans la banque de détail nationale du Credit Suisse, soit plus que la capitalisation boursière actuelle du groupe.

La BNS aura probablement insisté sur un calendrier et une solution lorsqu'elle est intervenue, a déclaré le banquier.

Toutefois, les activités rentables de banque privée du Credit Suisse, au service des riches du monde entier, sont sans doute la partie que la direction et les autorités suisses voudront conserver si la banque est réduite à sa plus simple expression.

"Ce serait une victoire à la Pyrrhus que de résister à la tempête et de continuer à opérer de manière indépendante si cela devait entraver son potentiel de redressement", a déclaré Guy Foster, stratège en chef chez le gestionnaire de patrimoine RBC Brewin Dolphin.

PRISE DE CONTRÔLE

La vente de certaines parties du Credit Suisse pourrait nécessiter du temps, que les marchés pourraient ne pas accorder. Une solution plus décisive pourrait être un rachat pur et simple par un rival.

Les analystes considèrent qu'UBS, son plus grand rival national, est la principale solution, même si elle aurait besoin du soutien des autorités suisses et de la prise en compte des problèmes de concurrence.

"Je ne pense pas qu'UBS était très enthousiaste à ce sujet, mais au prix actuel, cela pourrait être une autre histoire", a déclaré Jérôme Legras, responsable de la recherche chez Axiom Alternative Investments, un investisseur dans la dette du Credit Suisse.

Les deux établissements ont des activités de banque d'investissement complémentaires - le Credit Suisse est plus fort dans le domaine du crédit et UBS dans celui des actions.

Mais un accord déclencherait probablement des ventes d'actifs pour tenter d'éliminer les chevauchements entre les banques, a déclaré M. Legras. Même dans ce cas, les régulateurs pourraient ne pas être convaincus du résultat, a ajouté un second banquier.

RÉSOLUTION

Rares sont ceux qui pensent que la fermeture du groupe est l'issue la plus probable, étant donné les dommages que la disparition du Credit Suisse causerait à la réputation de la Suisse en tant que centre financier stable et prospère. Elle ébranlerait également la finance mondiale.

Si les contreparties de la banque cessaient d'effectuer des transactions avec elle ou si les déposants fuyaient la banque en nombre croissant, les analystes pensent que les autorités suisses viendraient à la rescousse, éventuellement en garantissant tous les dépôts ou en procédant à une injection directe de capitaux.

Mais ces options exposeraient également les contribuables suisses à des risques considérables, évoquant les durs souvenirs de la crise financière de 2008-2009.

Toutefois, certains croient que le Credit Suisse peut encore arriver sain et sauf au bout de la corde raide. "L'équilibre est précaire, mais il a une chance de tenir", a déclaré M. Foster de RBC Brewin Dolphin.

(1 dollar = 0,9304 franc suisse)