Zurich (awp) - Un gros paquet d'actions Julius Bär a changé de mains lundi, lorsqu'un des top-managers a vendu pour 5,97 millions de francs suisses de titres, selon une information disponible sur Six Exchange Regulation (SER).

Concrètement, 100'000 titres ont été vendus. Fin 2022, seuls le CEO Philipp Rickenbacher et les membres de la direction Jimmy Lee Kong Eng, Yves Robert-Charrue et Nic Dreckmann détenaient chacun plus de 100'000 actions.

Les actions ont été vendues à 59,67 francs suisses l'unité. Lundi, le titre avait gagné 8,2% et ce mardi, à nouveau 3,2% à 61,52 francs suisses. La banque zurichoise est considérée comme l'un des possibles bénéficiaires des développements autour de Credit Suisse. En effet, des investisseurs qui étaient clients auprès de chacune des deux grandes banques, pourraient ne pas vouloir se retrouver clients d'une seule, ont expliqué des observateurs du marché.

Contactée par AWP, la banque a indiqué que des parts importantes des rémunérations interviennent maintenant en actions. Celles-ci doivent être vendues par exemple pour payer des impôts, d'autres dépenses ou investissements. Des "fenêtres de vente" sont ouverte après chaque publication des chiffre clés financiers.

