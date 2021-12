Une femme prend la tête des finances de Julius Bär

Zurich (awp) - Julius Bär annonce la nomination d'Evie Kostakis au poste de directrice financière. C'est la première fois de l'histoire de la banque qu'une femme prend la tête des finances. Mme Kostakis sera également membre de la direction générale, indique le groupe bancaire mercredi dans un communiqué. Dieter Enkelmann, l'actuel titulaire, en poste depuis 2009, se retirera au 1er juillet 2022.

Mme Kostakis est actuellement vice-directrice financière. Elle travaille pour Julius Bär depuis 2013, lorsqu'elle a rejoint l'établissement en tant que vice-directrice développement et stratégie clientèle commerciale. Entre 2017 et 2019, elle était en charge de la gestion des investissements et des placements alternatifs. Auparavant, Mme Kostakis a travaillé dans le secteur financier aux Etats-Unis et en Grèce.

De son côté, M. Enkelmann entend occuper une position non exécutive en dehors de la banque. Avec son départ, c'est une page de l'histoire de Julius Bär qui se tourne. M. Enkelmann avait rejoint l'établissement en 2006 en tant que directeur financier, et avait ensuite occupé plusieurs fonctions à la direction générale, rappelle Julius Bär.

Après avoir piloté la banque à travers la crise financière, M. Enkelmann a joué un rôle de premier plan lors de la séparation des activités de gestion d'actifs, devenues la société GAM. C'est sous sa direction que Julius Bär s'est recentré sur la gestion de fortune. M. Enkelmann a également supervisé plusieurs acquisitions, notamment les activités internationales de gestion de fortune de Merrill Lynch, de la filiale banque privée suisse d'ING et des sociétés brésiliennes GPS et Reliance.

