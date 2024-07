Jumbo Interactive Limited est un spécialiste des loteries numériques. La société fournit ses plates-formes logicielles de loterie et son expertise en matière de gestion de loterie aux secteurs des loteries caritatives et gouvernementales en Australie et dans le monde entier. Ses segments comprennent Lottery Retailing, qui offre des services aux consommateurs (B2C), Software-as-a-Service (SaaS), qui offre des services aux entreprises (B2B) et aux gouvernements (B2G), et Managed Services, qui offre des services aux entreprises (B2B). Lottery Retailing est engagé dans la vente de billets de loterie nationale australienne et de loterie caritative en ligne et sur des appareils mobiles à des clients en Australie et dans les juridictions d'outre-mer éligibles. SaaS se concentre sur le développement, la fourniture et la maintenance de SaaS pour les entreprises autorisées, les organisations caritatives et les gouvernements sur le marché de la loterie en Australie et au Royaume-Uni. Les services gérés sont engagés dans la fourniture de services liés à la loterie pour les entreprises et les organismes de bienfaisance autorisés sur le marché de la loterie sur une base nationale et internationale.

Secteur Casinos et jeux